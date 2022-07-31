В больнице скончался шестой пассажир, который пострадал в ДТП на Ставрополье

В Прокуратуре Ставропольского края сообщили, что число погибших в автоаварии увеличилось до 6 человек. Один из пассажиров микроавтобуса скончался в больнице.

Количество жертв в ДТП на Ставрополье под Светлоградом увеличилось до 6 человек. Страшная авария произошла в воскресенье, 31 июля 2022 года, на 502 км автодороги «Астрахань - Элиста - Ставрополь» возле города Светлограда. Водитель иномарки Шевроле Круз, совершал обгон на том месте автотрассы, где это разрешено. Мужчина не убедился в безопасности совершаемого маневра, он выехал на встречку, где с пассажирской Газелью. В микроавтобусе находились 9 человек. В результате столкновения оба транспортных средства мгновенно загорелись.

В Госавтоинспекции сообщили о 5 погибших и 6 пострадавших, которых доставили в больницу Петровского городского округа Ставропольского края. За их жизни борются медики, состояние многих из них оценивается как крайне тяжелое. Сейчас стало известно, что еще один пассажир микроавтобуса скончался в больнице.