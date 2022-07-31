На Ставрополье по факту ДТП с микроавтобусом в Петровском районе возбудили уголовное дело

После страшной автоаварии под Светлоградом возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц или более лиц». Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

В воскресенье, в Петровском городском округе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси, осуществлявшего перевозку пассажиров по маршруту Малый Барханчак - Ставрополь.

В Госавтоинспекции рассказали, что водитель иномарки Шевроле Круз выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с маршруткой. Оба автомобиля мгновенно загорелись.

По данным ведомства, при столкновении 5 человек погибли - оба водителя и трое пассажиров маршрутного такси, в том - один ребенок. Ещё 6 пассажиров были госпитализированы, как стало известно позже, один из них от полученных травм скончался.

Прокуратура Петровского района начала проверку. Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. По факту автоаварии возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц или более лиц). Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле аппарата прокуратуры Ставропольского края.