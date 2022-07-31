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Происшествия31 июля 2022 16:21

Глава Ставрополья рассказал о состоянии пострадавших в ДТП возле Светлограда

В больницу к пассажирам микроавтобуса направлены сотрудники регионального МЧС
Анфиса КИМЕНИНИКО

Губернатор Ставропольского края получил отчет министра здравоохранения Владимира Колесникова о состоянии пяти выживших в смертельном ДТП возле Светлограда. Обновленной информацией он поделился в своем телеграм-канале.

На 19:00 31 июля 2021 года в больнице Светлограда находятся пять пострадавших в автоаварии. Им оказывается вся необходимая помощь. В ДТП пострадала 18-летняя девушка - она получила небольшие повреждения, также 29-летний мужчина и 21-летний парень находятся в состоянии средней степени тяжести. Угроз для их жизни нет.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 49-летняя женщина и 14-летний подросток, которые получили ожоги и переломы. Они в сознании, им были проведены хирургические операции.

- На месте происшествия тем временем проводятся необходимые мероприятия для определения всех обстоятельств случившегося, - прокомментировал смертельное ДТП губернатор.