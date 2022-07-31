Пострадавший в смертельном ДТП с микроавтобусом 14-летний подросток переведен из Светлограда в Ставрополь

Вечером 31 июля 2022 года стало известно, что один из пострадавших на ставропольской автотрассе в ДТП с микроавтобусом переведен в другое медицинское учреждение. Подросток переведен из больницы Петровского округа в Ставрополь. Об этом рассказал глава Ставрополья.

Находящийся в тяжелом состоянии 14-летий подросток, получивший переломы и ожоги, был прооперирован в Петровской больнице. Медики стабилизировали его состояние. Бригада реаниматологов из Ставрополя осмотрели юношу и приняли решение о его транспортировке в краевую детскую больницу.

- На базе этого медучреждения доступна специализированная высокотехнологичная врачебная помощь. Пациент уже размещен здесь, ставропольские медики начали с ним работать, - поделился в своих социальных сетях губернатор Ставрополья.

Также Владимиров рассказал, что в краевой центр могут перевезти и 49-летнюю женщину. Об том, будет ли пострадавшая переведена в ставропольскую больницу будет известно в понедельник, 1 августа 2022 года.