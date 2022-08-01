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Здоровье1 августа 2022 5:19

К утру 1 августа на Ставрополье уровень заболеваемости COVID-19 упал до 52 человек

Летальность снова оказалась на нуле
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае к утру 1 августа выявили и подтвердили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это примерно в три раза меньше показателей заболеваемости предыдущих дней, однако радоваться не стоит. Количество выявляемых случаев инфицирования напрямую зависит от количество сделанных ковид-тестов. А в воскресенье их количество очень мало.

Также за сутки в региональные больницы попали 17 человек, среди них трое детей. Всего заболело шесть детей разных возрастов. Полностью выздоровели 60 человек, они освободили ковид-койки и снялись с амбулаторного лечения.

За сутки ни один пациент с коронавирусом не скончался. Летальность остается на нуле, лишь изредка врачи констатируют смерть одного человека за несколько дней.