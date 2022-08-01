В Ставрополе полиция изъяла у группы наркодилеров 141 дозу мефедрона

В МВД Ставропольского края сообщили, что полиция задержала группу местных жителей по подозрению в распространении наркотиков. Их вычислили по оперативной информации про их род "деятельности". У граждан нашли крупную партию наркотиков.

Преступники решили сделать множество закладок мефедрона. Запрещенное вещество купили в интернете, сделали 141 сверток и уже хотели реализовывать товар. Однако им помешала полиция. Всего изъяли 120 грамм вещества.

Сейчас против наркодилеров возбудили четыре уголовных дела. Они находятся в СИЗО, расследование продолжается. Позже материалы передадут в суд для рассмотрения по существу.