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Общество1 августа 2022 7:26

Жительница Ставрополья заставила виновника ДТП заплатить ей 300 тысяч рублей

Он потребовала через суд моральную компенсацию
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Судебные приставы Предгорного округа Ставропольского края принудили виновника ДТП выплатить моральную компенсацию сбитому пешеходу. Женщина оказалась под колесами автомобиля и попала к врачам. Она потребовала заплатить ей 300 тысяч рублей.

Сначала автомобилист проигнорировал решение суда. Он собирался продавать машину и забыть об этом инциденте.

- В ходе исполнительных действий судебные приставы выехали по адресу проживания должника и разъяснили ему последствия неуплаты, в том числе вручили постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства и об ограничении в праве выезда за пределы РФ, - сказано в сообщении УФССП региона.

С подобным запретом автомобиль продать невозможно, поэтому виновник ДТП выплатил 300 тысяч рублей.