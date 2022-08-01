Жительница Ставрополья заставила виновника ДТП заплатить ей 300 тысяч рублей

Судебные приставы Предгорного округа Ставропольского края принудили виновника ДТП выплатить моральную компенсацию сбитому пешеходу. Женщина оказалась под колесами автомобиля и попала к врачам. Она потребовала заплатить ей 300 тысяч рублей.

Сначала автомобилист проигнорировал решение суда. Он собирался продавать машину и забыть об этом инциденте.

- В ходе исполнительных действий судебные приставы выехали по адресу проживания должника и разъяснили ему последствия неуплаты, в том числе вручили постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства и об ограничении в праве выезда за пределы РФ, - сказано в сообщении УФССП региона.

С подобным запретом автомобиль продать невозможно, поэтому виновник ДТП выплатил 300 тысяч рублей.