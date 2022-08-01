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Общество1 августа 2022 8:02

На капремонт 5 водопроводов Ставрополья выделили 1 миллиард рублей

Работы продлятся до конца 2024 года
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Ставропольский край получит от Фонда национального благосостояния России 800 миллионов рублей на модернизацию коммунальных сетей во всем регионе. Это первый раз, когда край получает финансирование от ФНБ. Соответствующее распоряжение сделал глава штаба правительственной комиссии по региональному развитию Марат Хуснуллин.

Еще 200 миллионов выделят из местного бюджета. На эти деньги планируют капитально отремонтировать 5 крупных объектов в разных частях края. В их число входят:

- линия водовода от станицы Новотроицкой до города Изобильный, а также разводящие сети в селе Московском;

- водовод в Новоселицком округе (Чернолесская групповая система подачи воды);

- Заветненский групповой водопровод в Кочубеевском округе;

- водовод около поселка Краснозоринского в Новоалександровском округе, который проходит от ОСВ 15 до села Раздольное.

Работы должны закончится в декабре 2024 года.