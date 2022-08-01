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Общество1 августа 2022 8:13

Глава Ставрополья запретил детям пользоваться качелями для инвалидов без родителей

Причиной такого решения стала смерть 8-летнего мальчика
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время совещания с членами правительства и главами территорий заявил, что необходимо ограничить доступ к качелям для инвалидов во всех округах региона. Такое решение пришлось принять после трагической смерти 8-летнего мальчика.

- Использование тяжелых качелей для инвалидов необходимо сделать строго контролируемым. Только по назначению, с родителями, которые будут заботиться о безопасности своих детей. Обратился к главам территорий, где установлены такие качели - в течение ближайших дней нужно ограничить пользование, - высказался Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что 8-летний мальчик получил смертельную травму во время игры на подобных качелях. Родителей рядом с ребенком не было. Инцидент произошел 27 июля 2022 года, мальчик катался на детской площадке в одном из дворов города на улице Васильева.

Из открытого окна стали слышны странные хрипы с игровой площадки. Ребенок не стонал и не плакал, а издавал страшные звуки.