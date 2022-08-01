В Петровском округе проверят дорогу после ДТП с шестью погибшими пассажирами маршрутки

Отрезок дороги в Петровском округе, на котором столкнулись пассажирская ГАЗель и легковой автомобиль, проверят после смерти шести пассажиров маршрутки. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края во время совещания с членами правительства и главами муниципалитетов.

- Необходимо изучить дорогу, понять, что привело к трагедии. Поручил профильному министерству в сотрудничестве с главой территории выявить необходимость проведения мероприятий по повышению безопасности движения на данном участке, - заявил Владимир Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о страшном ДТП. Сейчас в тяжелом состоянии находится 14-летний подросток. Смертельная автоавария произошла в воскресенье, 31 июля 2022 года. Примерно в 12:30 на 502 км автодороги «Астрахань - Элиста - Ставрополь» возле города Светлограда столкнулись иномарка и микроавтобус. Водитель иномарки Шевроле Круз, совершал обгон на том месте автотрассы, где это разрешено. Мужчина не убедился в безопасности совершаемого им маневра и выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с газелью. Две машины мгновенно вспыхнули, на месте погибли 2 водителя и 3 пассажира. Еще один человек скончался уже в больнице.