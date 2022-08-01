Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 августа 2022 9:43

Ставрополец пойдет под суд за ДТП, в котором пострадала сотрудник полиции

Уголовное дело уже завели
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Следственном управлении СКР по Ставропольскому краю сообщили, что против 30-летнего жителя краевого центра возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

- По данным следствия, в апреле текущего года обвиняемый, управляющий автомобилем «LIFAN», выезжал с парковки, прилегающей к проезжей части одной из улиц города Ставрополя. При этом, грубо нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с автомобилем «LADA GRANTA», в которой находилась сотрудник полиции. Грубое нарушение мужчиной правил дорожного движения повлекло получение потерпевшей повреждений в виде закрытого оскольчатого перелома бедренной кости со смещением, причинивших тяжкий вред ее здоровью, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура региона уже утвердила обвинение и отправила материалы дела в суд. Там его рассмотрят по существу и вынесут приговор.