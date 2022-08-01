На Ставрополье частный дом сгорел дотла из-за неисправного кондиционера

В пресс-службе ПАСС Ставропольского края рассказали про крупный пожар, который удалось потушить в Предгорном округе региона. Жители частного дома вызвали спасателей достаточно поздно, поэтому огонь поглотил всю постройку.

- Так как объем работы был большим, на помощь пассовцам прибыли коллеги из ПЧ №10 ФПС СК. Вместе огнеборцы продолжали работу в течение часа. Общими усилиями пожарным удалось отбить пламя от рядом стоящей летней кухни, - рассказали в ведомстве.

В итоге никто не пострадал, но для восстановления дома потребуется огромное количество сил и времени. По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный кондиционер. В электросети началось замыкание.