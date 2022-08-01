Команда паратриатлонистов Ставрополья взяла 2 медали на чемпионате России

В пресс-службе администрации Ставрополя рассказали об успехах ставропольских спортсменов на чемпионате России. В Татарстане закончились масштабные соревнования по паратриатлону. От нашего региона выступали два спортсмена.

- Представители краевого центра адаптивной физической культуры Анна Бычкова и Вячеслав Новоселов в дистанции «спринт» преодолели 3 последовательных этапа: 750 метров плавание на открытой воде, 20 км велогонка по шоссе и 5 км бег. По итогам соревнований Анна стала серебряным призером, а Вячеслав – бронзовым, - сказано в сообщении мэрии.

Спортсменов поздравили с победой и отметили, что сейчас на Ставрополье активно развивают различные виды спорта, в том числе с приставкой "пара".