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Общество1 августа 2022 12:23

Команда паратриатлонистов Ставрополья взяла 2 медали на чемпионате России

Администрация краевого центра поздравила спортсменов
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В пресс-службе администрации Ставрополя рассказали об успехах ставропольских спортсменов на чемпионате России. В Татарстане закончились масштабные соревнования по паратриатлону. От нашего региона выступали два спортсмена.

- Представители краевого центра адаптивной физической культуры Анна Бычкова и Вячеслав Новоселов в дистанции «спринт» преодолели 3 последовательных этапа: 750 метров плавание на открытой воде, 20 км велогонка по шоссе и 5 км бег. По итогам соревнований Анна стала серебряным призером, а Вячеслав – бронзовым, - сказано в сообщении мэрии.

Спортсменов поздравили с победой и отметили, что сейчас на Ставрополье активно развивают различные виды спорта, в том числе с приставкой "пара".