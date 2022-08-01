В Кировском округе Ставрополья мужчина убил соседку, когда та пыталась его прогнать

В Следственном управлении СКР по Ставропольскому краю сообщили, что следователи закончили сбор доказательств по делу об убийстве женщины в Кировском округе. 35-летний житель станицы Советской задушил ее ремнем.

- 7 марта текущего года обвиняемый находился в гостях у своей 68-летней соседки. В ходе ссоры, возникшей из-за нежелания мужчины уходить, он нанес многочисленные удары по голове и телу потерпевшей. Затем стал душить ее ремнем, вследствие чего наступила смерть женщины. После содеянного, обвиняемый похитил из кошелька потерпевшей денежные средства, мобильный телефон и цепочку, и ушел к себе домой, - сказано в релизе пресс-службы.

Расследование уголовного дела окончено. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и отправила материалы в суд.