МЧС Ставрополья объявило штормовое предупреждение до конца 3 августа

В пресс-службе МЧС Ставропольского края объявили о приближающейся непогоде. До конца 3 августа в регионе будут идти ливни вместе с ураганным ветром.

- По данным Ставропольского Гидрометцентра, днем и до конца суток 2 августа, далее в течение суток 3 августа 2022 г. местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с, - сказано в сообщении ведомства.

Жителям края лучше не покидать дома без серьезной надобности, остерегаться фасадов домов, деревьев, проводов ЛЭП. Подобные ураганы наносят серьезный ущерб не только имуществу, но и людям.

Отметим, перед штормовым предупреждением на территории Ставрополья была жара до +38 градусов.