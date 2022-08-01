Жители Ставрополя пожаловались на запах гари и летающий пепел в городе

В понедельник, 1 августа, пользователи соцсетей сообщили о запахе дыма, который ощущался в разных частях Ставрополя. О том, что в городе пахнет гарью, писали жители центра, юга города, 204 квартала и окраин. Многие утверждали, что в воздухе летает пепел.

Причину неприятного запаха в краевой столице назвали в городской службе спасения. Оказалось, что неудобства жителям причинил контролируемый пал полей в Шпаковском округе. Как заявили журналистам сотрудники МЧС, огонь потушили в течение часа. Поводов для беспокойства нет.

Ранее сообщалось, что МЧС на Ставрополье объявило штормовое предупреждение до 3 августа.