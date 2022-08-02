34 новых заболевших COVID-19 на Ставрополье выявили врачи к утру 2 августа

В Ставропольском крае к утру 2 августа обнаружили 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе болезнь нашли у 14 детей разных возрастов. Всего с начала эпидемии заболели 201,4 тысячи ставропольцев.

За сутки в региональные больницы госпитализировали 17 пациентов, среди них шестеро детей. Они заняли свободные ковид-койки и попали под круглосуточное наблюдение врачей. Уровень госпитализации несколько снизился по сравнению с предыдущими днями.

Полностью выздоровели 59 человек, всего - 191,6 тысячи ставропольцев. Снова медики сообщили, что коронавирус не забрал жизнь ни одного пациента. Летальность долгое время остается на нуле, изредка фиксируют одну смерть раз в три-четыре дня.

Напомним, в Ставропольском крае отменены все коронавирусные ограничения, в том числе масочный режим.