Следком России потребовал от полиции Ставрополья отчета о травме ребенка на аттракционе

В пресс-службе Следственного управления СКР по Ставропольскому краю рассказали, что глава Следкома России Александр Быстрыкин потребовал от ведомства отчет после инцидента на аттракционах в Минеральных Водах.

- Поручил представить доклад о ходе проведения процессуальной проверки по факту травмирования 12-летнего мальчика на аттракционе в городском парке Минеральных Вод. Предварительно установлено, что двое подростков катались на аттракционе «Гигантские качели» и самостоятельно расстегнули защитные ремни. Из-за этого один из ребят выпал наружу и травмировался, ему потребовалась госпитализация, - сказано в сообщении.

Теперь центральное управление взяло расследование дела на свой контроль.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об этом инциденте. Спасатели оказали мальчику первую помощь. После этого пострадавшего увезли в больницу на скорой. У него диагностированы ушибы и другие травмы.

До этого в Ставропольском крае от качелей для инвалидов погиб 8-летний ребенок. Губернатор Ставрополья запретил использовать такие конструкции без строгого присмотра родителей.