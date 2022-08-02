Более 1 тысячи ставропольцев останутся без газа до 2 августа

В администрации Минераловодского округа предупредили местных жителей об отключении газоснабжения на один день - 2 августа. Подачу топлива возобновят вечером того же дня. Под отключение попадут более тысячи ставропольцев.

Причиной стал ремонт запорной арматуры. Газа не будет в двух селах - Нижняя Александровка и Нагутское. В них суммарно проживает более 4500 человек. Ремонтные работы пройдут с 8:00 до 17:00.

Напомним, в Ставропольском крае проходит кампания догазификации населенных пунктов. Подключения ждут более 2600 домов.