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Общество2 августа 2022 7:08

Более 1 тысячи ставропольцев останутся без газа до 2 августа

Отключение связано с ремонтом запорной арматуры
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В администрации Минераловодского округа предупредили местных жителей об отключении газоснабжения на один день - 2 августа. Подачу топлива возобновят вечером того же дня. Под отключение попадут более тысячи ставропольцев.

Причиной стал ремонт запорной арматуры. Газа не будет в двух селах - Нижняя Александровка и Нагутское. В них суммарно проживает более 4500 человек. Ремонтные работы пройдут с 8:00 до 17:00.

Напомним, в Ставропольском крае проходит кампания догазификации населенных пунктов. Подключения ждут более 2600 домов.