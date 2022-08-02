Полуторагодовалую девочку госпитализировали после ДТП в городе Благодарном

Девочка полутора лет попала в больницу с тяжелыми травмами после аварии в городе Благодарном. ДТП произошло на улице Московской утром 1 августа. Ребенок попал в реанимацию.

- Водитель легкового автомобиля «Ваз 2114» (мужчина 1996 г.р.), допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги. Установлено, что девочка играла на улице, вблизи проезжей части дороги без контроля со стороны взрослых, - сказано в сообщении ведомства.

Уже возбудили уголовное дело по статье "неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

За последние несколько дней в Ставропольском крае происходят трагические инциденты с детьми. 8-летний мальчик погиб в Ставрополе, катаясь на качелях для инвалидов; 12-летний подросток выпал с аттракциона и попал в больницу; в серьезной аварии тяжело пострадал 14-летний ставрополец.