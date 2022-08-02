До вечера 2 августа в Иноземцево от воды отключат жителей восьми улиц

В администрации Железноводска сообщили, что в Иноземцево из-за плановых ремонтных работ на один день отключат воду сразу на восьми улицах. Строители должны восстановить асфальт на улице Сосновой.

Отключение началось с утра 2 августа. Подачу воды восстановят примерно в 19:30 того же дня, так что неудобства будут недолгими. Помимо ремонта асфальта, сразу заменят некоторые участки водопровода.

Под отключение попадут следующие улицы:

- Сосновая;

- Весенняя;

- Березовая;

- Новороссийская;

- Гвардейская;

- Тенистая;

- Каштановая;

- Горького.