До вечера 2 августа в Иноземцево от воды отключат жителей восьми улиц

В администрации Железноводска сообщили, что в Иноземцево из-за плановых ремонтных работ на один день отключат воду сразу на восьми улицах. Строители должны восстановить асфальт на улице Сосновой.
Отключение началось с утра 2 августа. Подачу воды восстановят примерно в 19:30 того же дня, так что неудобства будут недолгими. Помимо ремонта асфальта, сразу заменят некоторые участки водопровода.
Под отключение попадут следующие улицы:
- Сосновая;
- Весенняя;
- Березовая;
- Новороссийская;
- Гвардейская;
- Тенистая;
- Каштановая;
- Горького.