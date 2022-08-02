Семь жителей Ставрополья украли у государства 19,5 миллионов рублей через контракты

В Следственном управлении СКР по Ставропольскому краю сообщили о возбуждении ряда уголовных дел против семи человек - жителей региона. Их подозревают в мошенничестве, ограничении конкуренции и легализации средств. Группа нажилась на госконтрактах общей суммой в миллиард рублей.

- В период с 2017 по 2019 года вышеуказанными организациями, участвовавшими в картельном сговоре, было заключено 18 государственных контрактов по поставке оборудования и техники для нужд Ставропольского края. При этом контракты заключались по завышенной стоимости. Кроме того, в результате ограничения конкуренции преступная группа участвовала в свыше 300 аукционов на поставку, строительство и благоустройство на территории края, - сказано в документе.

В итоге сумма ущерба федеральному бюджету составила 19,5 миллионов рублей. А общий доход преступников перевалил за 1,5 миллиарда рублей. Отметим, что в банду входили две женщины и пятеро мужчин. При этом главная организатор смогла скрыться, ее объявили в розыск.