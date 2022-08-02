Ночью 2 августа на Ставрополье поезд насмерть сбил двух 19-летних девушек

В Ставропольском крае ночью 2 августа произошла очередная трагедия, на этот раз жертвами случайности стали две подруги 19-и лет. Девушки угодили под поезд, не заметив его во время прогулки по железнодорожным путям.

Инцидент произошел около села Курсавка. Пассажирский поезд Грозный-Москва не успел затормозить и наехал на ставропольчанок. Произошла вынужденная остановка. Врачи констатировали смерть девушек.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Расследование продолжается, специалисты установят все обстоятельства произошедшего.