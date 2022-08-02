Северную Осетию накроет сильный шторм до конца 5 августа

Сильные грозы, ливни и шквалистый ветер ожидают Северную Осетию в ближайшие дни. ГУ МЧС по республике объявили штормовое предупреждение и попросили местных жителей соблюдать осторожность.

- Местами по территории Республики Северная Осетия-Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, - сказано в сообщении ведомства.

Непогода продержится до вечера 5 августа. Такая погода опасна, так как ливни приводят к подъему уровня воды в реках, а также селям. Особенно сильно обычно страдают села и маленькие поселения, которые находятся возле возвышенностей и горных рек.