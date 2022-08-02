Полиция Дагестана завела уголовное дело после столкновения катеров на реке

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России рассказали о возбуждении уголовного дела после столкновения двух катером в Дагестане. На прогулочных катерах были туристы из разных концов страны.

Сейчас идет расследование по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации лицом, управляющим маломерным судном, с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека".

- Установлено, что вечером 27 июля на реке Сулак в Казбековском районе столкнулись маломерные судна "Касатка 700" и "Касатка 800" с 20 пассажирами, - сказано в сообщении ведомства.

Один из пассажиров, который приехал из Мордовии, получил серьезные травмы и попал в больницу.