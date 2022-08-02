Памятник генералу Маргелову открыли на Ставрополье в День ВДВ

Памятный бюст советскому военачальнику, генералу Василию Маргелову установили в городе Зеленокумске Ставропольского края в День Воздушно-десантных войск. Во вторник, 2 августа, ВДВ России отмечают 92 года со дня образования.

Торжественная церемония прошла на аллее Славы в парке у Дворца культуры имени Усанова.

Средства собрали ветераны-десантники и местные жители, сообщает краевое управление по информационной политике. Отмечается, что бюст изготовил автор проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков.

Ранее сообщалось, что на Северную Осетию обрушится сильный шторм до 5 августа.