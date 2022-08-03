За сутки уровень заболеваемости COVID-19 на Ставрополье подскочил до 173 человек

В Ставропольском крае снова зафиксировали резкий скачок роста суточной заболеваемости коронавирусом. Врачи подтвердили заражение у 173 человек, в том числе у 18 детей разного возраста. Вчера зафиксировали только 34 новых инфицированных.

При этом за сутки региональные больницы приняли только 9 новых пациентов - это серьезно меньше показателей госпитализации предыдущих недель. Среди пациентов четверо детей, всех поместили на свободные ковид-койки.

Полностью выздоровели 61 человек. Темпы выздоровление упали по сравнению с предыдущими месяцами - каждый день с амбулаторного лечения и из больниц снимают меньше сотни ставропольцев.

К счастью, снова не зарегистрировали ни одного летального случая. Она остается на нуле. изредка раз в несколько дней или неделю фиксируют одну смерть от коронавируса.