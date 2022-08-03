На Ставрополье обустроили 150 км противопожарных полос ко второму этапу опашки

В Ставропольском крае начался второй этап противопожарной опашки. Специалисты обустраивают минерализованные полосы в городских лесах и некоммерческих садовых товариществах. Такие мероприятия нацелены на контроль и предотвращение распространение огня во время ландшафтных пожаров.

Уже сейчас полностью готовы 150 километров полос в городских лесах. Провели рубку сухих деревьев, убрали сухостой с земли - по итогу вывезли 1,6 тысячи кубометров дерева, обработали 52,5 гектара.

Согласно данным администрации Ставрополя, еще во время первого этапа противопожарных мероприятий удалось убрать 85 несанкционированных свалок мусора. Такие места особенно опасны, так как легко воспламеняются и активно горят, поднимая в воздух неприятные запахи. Всего коммунальщики вывезли около тысячи тонн мусора.

Планируют провести три этапа противопожарной опашки, заключительный пройдет в сентябре.