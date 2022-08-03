На Ставрополье два человека пострадали в аварии по вине взорвавшегося колеса

Поздним вечером 2 августа в Благодарненском округе произошла автоавария. На трассе "Светлоград - Благодарный - Буденновск" автомобиль "БМВ" вылетел с дороги в кювет и перевернулся. После этого машина начала гореть. Причиной стало взорвавшееся переднее колесо.

- В автоаварии водитель и 1 пассажир получили травмы. Водитель госпитализирован. Всего в автомобиле на момент ДТП находились 3 человека, - рассказали в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельство произошедшего, началась проверка. Водителя проверят на состояние опьянения и соблюдение скоростного режима.