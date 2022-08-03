Пьяный ставрополец без прав спровоцировал ДТП с вылетом на встречную полосу

В пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили о новом ДТП, которое произошло в Нефтекумском округе. По данным ведомства, поздним вечером 2 августа на около поселка Затеречный столкнулись ВАЗ-2107 и Калина.

- Водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Калина с прицепом. В результате 42-летний водитель Калины госпитализирован, - сказано в сообщении ведомства.

Когда полиция начала проверку, выяснилось, что 35-летний виновник аварии никогда не получал водительских прав. Более того, он сел за руль в пьяном состоянии, а проходить освидетельствование отказался. За это на него составили еще один административный материал.

Теперь мужчине грозит арест на 15 суток или штраф 30 тысяч рублей. Проверка продолжается.