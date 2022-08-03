Суд Ставрополя получил дело адвоката, обманувшего женщину на 700 тысяч рублей

Суд Ставрополя рассмотрит материалы уголовного дела против местного адвоката. Он обвиняется в двух эпизодах мошенничества с общим ущербом в 720 тысяч рублей. Жертвой стала мать его подопечного, который совершил тяжкое преступление.

- Злоумышленник под предлогом внесения залога за подзащитного для избрания в отношении него меры пресечения, не связанной с лишением свободы, завладел денежными средствами его матери в сумме 400 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Кроме того, он же в период с сентября по декабрь 2019 г. убедил женщину передать ему денежные средства в сумме 320 тыс. рублей в качестве займа, с гарантией их возврата, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Конечно, деньги мужчина возвращать не собирался. В итоге, он сам стал фигурантом уголовного дела. Прокуратура утвердила обвинение и передала материалы в суд. Там рассмотрят ситуацию по существу и вынесут приговор.