Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 августа 2022 9:49

Сотрудников служб реагирования Ставрополья мобилизовали из-за предупреждения о шторме

В регионе может возникнуть опасность подтопления
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о грозах, ливнях и ураганном ветре, которые могут привести к разрушениям. Поэтому сотрудников единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуация (РСЧС) мобилизовали до окончания шторма.

- Ввести с 1 августа 2022 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, - сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Режим будет действовать во всех муниципалитетах региона до его официальной отмены. Соответствующее распоряжение также сделает губернатор.