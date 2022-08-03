Сотрудников служб реагирования Ставрополья мобилизовали из-за предупреждения о шторме

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о грозах, ливнях и ураганном ветре, которые могут привести к разрушениям. Поэтому сотрудников единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуация (РСЧС) мобилизовали до окончания шторма.

- Ввести с 1 августа 2022 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, - сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Режим будет действовать во всех муниципалитетах региона до его официальной отмены. Соответствующее распоряжение также сделает губернатор.