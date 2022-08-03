В Пятигорске 10 человек эвакуировали из швейного цеха из-за пожара

В ГУ МЧС Ставропольского края пришло сообщение о возгорании около Пятигорска. Пожар начался в поселке Горячеводском, на улице 3-ая Линия, 67. Оказалось, что горит первый этаж цеха по пошиву верхней одежды. Внутри здания были люди.

- Звеньями газодымозащитной службы из задымленного здания эвакуировано 10 человек. В 13.17 огнеборцы объявили локализацию огня на площади 40 кв.м. Предварительно погибших и пострадавших нет. На месте ликвидации пожара задействовано 20 человек и 5 единиц техники, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Правоохранительным органам еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего и понять степень ответственности хозяина помещения в начале пожара. Причины возгорания пока неизвестны.