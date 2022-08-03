На Ставрополье исчезли почти все грибы, кроме подберезовиков

Об исчезновении грибов на Ставрополье заявила главный редактор журнала «Грибник России» и член Микологического сообщества Санкт-Петербурга Ирина Уханова.

Она отметила, что ситуация «мистическая», поскольку погода, наоборот, способствовала росту грибов: шли дожди, теплая погода сменялась похолоданием.

Тем не менее, сейчас в лесах Ставропольского края можно обнаружить лишь один вид грибов – подберезовики. Белых грибов нет вообще, и с чем это связано не ясно.

По мнению специалиста, влияние плохой погоды в прошлом году исключается: сезон был достаточно благоприятным и грибницы не могли погибнуть.