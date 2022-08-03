Развязку на трассе Минеральные Воды – Кисловодск закроют на три недели из-за ремонта

В среду, 3 августа, на пересечении дорог Минеральные Воды – Кисловодск – Лермонтов – Черкесск изменили схему движения.

На развязке будут идти работы по ремонту путепровода, поэтому проезд будет закрыт до 25 августа, сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ».

Ремонт путепровода включен в проект реконструкции дороги от аэропорта до Ессентуков. Автомобилистов просят заранее искать пути объезда.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье исчезли все грибы, кроме подберезовиков. Специалисты назвали ситуацию мистикой.