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Общество3 августа 2022 16:59

Развязку на трассе Минеральные Воды – Кисловодск закроют на три недели из-за ремонта

Водителям рекомендуют искать пути объезда
Инна МОРОЗОВА

В среду, 3 августа, на пересечении дорог Минеральные Воды – Кисловодск – Лермонтов – Черкесск изменили схему движения.

На развязке будут идти работы по ремонту путепровода, поэтому проезд будет закрыт до 25 августа, сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ».

Ремонт путепровода включен в проект реконструкции дороги от аэропорта до Ессентуков. Автомобилистов просят заранее искать пути объезда.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье исчезли все грибы, кроме подберезовиков. Специалисты назвали ситуацию мистикой.