Лесники Ставрополя вынесли 10 тонн растительного и бытового мусора с берегов Чла

В Ставрополе продолжается полномасштабная уборка заваленной мусором реки Чла. Жители города не раз жаловались властям на состояние берегов и русла реки, поэтому весной 2022 года градоначальник постановил расчистить горы мусора.

За последний "рейд" на уборку берегов вывезли 10 тонн мусора. Работы проводят члены городского лесничества. Вся уборочная кампания должна пройти в несколько этапов.

- Начали еще в апреле. Но от всевозможного мусора освободили пока около 50 метров береговой линии. Зато вывезли 10 тонн отходов, - прокомментировал ход работ мэр краевого центра Иван Ульянченко.

Сдерживающими факторам служат регулярные ливни. Они смывают грунт, а под ним оказываются еще тонны старого мусора, которые надо убрать. По факту, лесники убирают один и тот же участок по несколько раз - работа движется медленно.

Чла будут убирать до конца лета.