На Ставрополье водитель без прав убил своего пассажира, врезавшись в трактор

В Кировском округе Ставропольского края утром 3 августа произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2113 проигнорировал запрет на обгон, вылетел на "встречку" и столкнулся "лоб в лоб" в трактором. Инцидент произошел на дороге "Новопавловск - Зольская - Пятигорск".

- В результате пассажир ВАЗа, 23-летний местный житель, от полученных травм скончался. Водитель легкового авто с множественными травмами госпитализирован. Тракторист не пострадал, - сказано в сообщении ведомства.

Полиция начала проверку. Выяснилось, что виновник аварии регулярно нарушал правила дорожного движения. К моменту аварии он уже был лишен водительских прав за отказ от освидетельствование на алкоголь. У мужчины взяли пробу крови, чтобы проверить, был ли он трезв на этот раз.