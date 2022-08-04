ВТБ намерен выдать 350 тысяч карт жителя в регионах по итогам 2022 года

ВТБ выпустил россиянам 270 тысяч карт жителя в 10 регионах России. По итогам года общий объем эмиссии превысит 350 тысяч штук, а их популярность будет расти за счет расширения функциональных возможностей и программ лояльности.

Сегодня ВТБ участвует в десяти региональных проектах карт жителя. Все они реализуются в партнерстве с администрациями субъектов РФ и предполагают интеграцию региональных и федеральных сервисов для населения в функционал банковской карты. Чаще всего карта жителя включает транспортное приложение и дает пользователям возможность пользоваться ей как проездным билетом. Кроме того, в ряде случаев ее можно использовать в качестве полиса ОМС, пропуска на рабочее место или в рамках кампусных проектов, а также получать скидки и бонусы при оплате товаров в магазинах партнеров.

Наибольшее количество карт жителя – свыше 100 тыс. штук – ВТБ выпустил для жителей Санкт-Петербурга. Еще 62 тыс. карт было выпущено в Мордовии, почти 30 тыс. карт жителя оформили нижегородцы. Также ВТБ реализует проекты в Екатеринбурге, Самаре, Приморье, Оренбурге и Вологде. В 2022 году их портфель пополнился Омском и Сахалином.

«ВТБ активно поддерживает инициативы, направленные на развитие городской инфраструктуры и создание комфортной цифровой среды для населения. Карта жителя – это универсальный инструмент, который способен повысить доступность и качество услуг, необходимых для повседневной жизни наших клиентов на всей территории России. Сегодня мы успешно реализуем такие проекты в 10 регионах и часто лидируем их. Мы видим большой потенциал для развития подобных сервисов и ожидаем, что до конца года выпустим для клиентов еще 100 тысяч таких карт, увеличив общий объем эмиссии до 350 тысяч», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Держателям карт жителя от ВТБ доступны все преимущества, которые банк предлагает своим клиентам: бесплатный выпуск и обслуживание, онлайн-оплата услуг ЖКХ без комиссии и собственная программа лояльности банка. Кроме того, ВТБ оказывает специальные меры поддержки клиентам при получении социальных выплат на банковский счет. При первом зачислении детских пособий банк дополнительно перечисляет 2000 рублей и предлагает оформить бесплатную страховку всех детей в семье на случай онкологических заболеваний.

Клиентам старшего поколения, которые примут решение о зачислении пенсии на карту ВТБ, банк добавляет 1000 рублей к первой пенсии в рамках специальной акции, а также отменяет комиссии за снятие денег в сторонних банкоматах и оформляет бесплатную страховку счетов и карт от действий мошенников. Кроме того, новым клиентам, которые с 15 сентября по 30 октября откроют карту ВТБ, банк дополнительно начислит 1000 рублей на счет.