Полиция Ставрополья поймала пьяного водителя КамАЗа на опасном обгоне по "встречке"

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что сотрудники поймали пьяного водителя фуры в Грачевском округе. Мужчина на КамАЗе выполнял опасный обгон, чуть не задавив легковые автомобили на "встречке".

Когда водителя нашли и остановили около поселка Ямки, стало ясно, что он пьян. Однако от освидетельствования мужчина отказался, за что получил еще одно административное дело. Кроме того, во время проверки фуры выяснилось, что автомобильные знаки оказались подложными.

Нарушитель - 56-летний житель Благодарного.

- В отношении водителя составили 6 адм.протоколов, ему грозит адм.штраф в общей сложности около 40 т.р., а также от 2 до 3,5 лет лишения права управления, - сказано в сообщении ведомства.