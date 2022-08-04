В Кабардино-Балкарии спасатели помогли туристке из Казани, застрявшей в горах

В пресс-службе МЧС Кабардино-Балкарии сообщили о спасении туристки из Казани в ущелье на горе "Теплый угол". Она была членом незарегистрированной группы, и во время восхождения повредила ногу.

Бригада вызвала вертолет, чтобы транспортировать пострадавшую в Нальчик.

- На поисково-спасательные работы привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 5 человек 1 единицы техники, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о женщине с двумя детьми, которая потерялась в лесах Ставропольского края. Она заблудилась на склоне горы Змейка, и попросила помощи у спасателей. Однако, на помощь пришла полиция.