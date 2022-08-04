В Пятигорске поймали экс-главбуха диспансера, укравшего 9 млн рублей 9 лет назад

В Следственном управлении СКР Ставропольского края рассказали о задержании мужчины в Пятигорске. Он является бывшим главным бухгалтером одного из местных диспансеров. Его подозревают в 22 эпизодах мошенничества и служебного подлога.

- С февраля 2011 года по ноябрь 2012 года обвиняемый неоднократно совершал хищения денежных средств путем изготовления подложных платежных поручений, и зачислял на свой банковский счет и счет своей подчиненной вымышленные надбавки, отпускные и премиальные других сотрудников диспансера. Общая сумма полученных обманным путем денежных средств составила более 9 миллиона рублей, - сказано в сообщении ведомства.

9 долгих лет мужчина провел за пределами края, где именно - неизвестно. Также не ясно, почему он вдруг решил вернуться в Пятигорск. Именно здесь его сразу "приняли" полицейские.

Сейчас прокуратура утвердила обвинение и передала дело в суд. Примечательно, что коллега преступника уже получила свое наказание - 3 года в колонии общего режима.