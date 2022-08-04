В Ставрополе движение по улице Ленина возобновят 4 августа после 16:30

В администрации Ставрополя объявили закрытие участка улицы Ленина 4 августа после полудня. Движение ограничат от проспекта Кулакова до площади 200-летия.

- Сегодня после полудня перекроем одну полосу движения на улице Ленина от проспекта Кулакова до площади 200-летия. Рабочие приступили к процессу озеленения газонов, которые попали в створ дорожного ремонта, начнут завозить новый грунт на этот участок, - заявил мэр краевого центра Иван Ульянченко.

Причиной перекрытия - проезд колонны большегрузов с землей. Ради обеспечения безопасности пришлось остановить поток легковых автомобилей. Движение полностью восстановят после 16:30.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о едва не случившейся аварии с КамАЗом. Пьяный водитель фуры выехал на встречную полосу и чуть не задавил легковые автомобили.