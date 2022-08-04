Жителей Ставрополя призвали взять ответственность за название сквера на Щипакина

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в официальном ТГ-канале призвал жителей краевого центра дать имя новому скверу на бульваре Щипакина. Объект построили по программе народного голосования за места благоустройства. Горожане сами выбрали направить средства администрации на строительство сквера.

Теперь местные власти просят выбрать название для него. Площадь парка составляет 53 тысячи квадратных метров. Здесь реализована концепция ряда природных зон, которые есть в России.

- С самого начала он был задуман и воплощен по решению ставропольчан, которые выбрали проект на голосовании. Логично, чтобы название скверу дали горожане. Предложите свой вариант — напишите в комментариях, - заявил Владимиров.