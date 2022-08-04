Член "Правого сектора"* получил срок за вербовку жителей Ставропольского края

В пресс-службе ФСБ Ставропольского края сообщили, что члена запрещенной в России экстремисткой организации "Правый сектор" приговорили к лишению свободы в колонии. Он вербовал жителей региона.

По данным правоохранительных органов, Олег Скиданов вошел в ряды экстремистов в октябре 2020 года. Позже он привлек еще двух жителей региона. Сотрудники ФСБ его задержали.

- Скиданов признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, - сказано в сообщении ведомства.

*организация, запрещенная на территории РФ.