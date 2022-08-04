Правительство Ставрополья отменило постановление губернатора о горе Машук

Правительство Ставропольского края опубликовало сообщение об отмене постановления губернатора Владимира Владимирова об изменении статуса территории горы Машук.

- Отменить постановление правительства Ставропольского края от 7 июля 2022 года "Об утверждении положения о памятнике природы краевого значения ‚Гора Машук‘“, - сказано в тексте.

Суть постановления заключалась в том, чтобы снять охранный режим с территории горы. Данный режим действовал с 1978 года. Общественники региона подняли тревогу, решив, что постановление может только нанести вред лесам. Информацией заинтересовались в Генеральной прокуратуре России и после проверки внесли представление правительству.

Такое решение местных властей противоречило федеральному законодательству. Отметим, на прилегающей к Машук территории хотели построить лагерь и другие объекты.