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Здоровье4 августа 2022 12:39

На Ставрополье расформировали спецбригады для выезда к пациентам с COVID-19

В "Скорой помощи" рассказали, как много сейчас заболевших в регионе
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Эпидемиологическая ситуация в Ставропольском крае пришла в относительную стабильность. Врачи говорили о плато заболеваемости, власти активно сокращали фонд коек для пациентов с коронавирусом. Однако в последнее время врачи фиксируют ежесуточный прирост более 100 инфицированных. В социальных сетях обеспокоились ситуацией.

По словам Натальи Згинник, заместителя главного врача по медицинской части Ставропольской краевой станции скорой помощи, отдельных инфекционных бригад, которые ранее выезжали на случаи предположительного заболевания коронавирусом, сейчас нет. При необходимости фельдшеры СМП используют инфекционные койки.

- Вызовов по подозрению на коронавирус сейчас немного. С начала августа в Ставрополе фиксируются лишь единичные случаи заболевания. По одному-два, максимум - три, случая в день. Пока ситуация остается стабильной.