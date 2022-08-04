Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на Ставрополье

Автомобильная авария со смертельным исходом произошла в четверг, 4 августа, в Курском округе Ставропольского края.

На автодороге Новопавловск-Курская-Моздок столкнулись Lada Vesta и Lada Kalina.

По предварительным данным, водитель Lada Vesta, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другой отечественной легковушкой.

В результате ДТП погибла пассажирка Lada Vesta. Пять человек пострадали – оба водителя и пассажиры авто, они госпитализированы. Среди них двое маленьких детей.

В краевой Госавтоинспекции отметили, что малыши ехали в детских удерживающих устройствах, поэтому удалось избежать тяжких последствий.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, СК и прокуратуры.