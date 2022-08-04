МТС назвала любимые летние фильмы и сериалы жителей Ставрополья

Турецкие сериалы снова в моде у ставропольцев.

МТС озвучила топ сериалов и фильмов, проанализировав летние интересы зрителей онлайн-кинотеатра KION Ставропольского края. Оказалось, что киноманы региона чаще всего смотрят детективы, комедии и турецкие сериалы. Этим летом значительно вырос спрос на просмотр фильмов и сериалов в онлайн кинотеатрах. Подписчики смотрят фильмы не только дома на смартфонах и больших экранах, но и в дороге и путешествиях. Причин - много, но ключевую роль в этом все же сыграла пандемия. Киноманы пристрастились смотреть фильмы и сериалы, где им удобно. В сезон отпусков многие ищут альтернативные способы досуга, а в офлайн кинотеатры стали ходить реже из-за ограниченного контента.

Так, летом 2022 года топ сериалов среди ставропольцев возглавил отечественный фильм о семейных отношениях «AMORE MORE». Главные герои открывают бар, где намерены помогать парам сохранить отношения. Второе место в рейтинге заняла комедийная драма «Нереалити». Это сериал о звездах реалити-шоу, которым после проекта пришлось заново научиться жизни обычных людей. Замыкает топ любимых ставропольцами отечественных сериалов детектив «Коса».

Среди зарубежных сериалов зрители Ставрополья выбрали южно-корейскую драму «Демон». Вернулась в край мода на турецкие сериалы с кинолентой «Султан моего сердца». Тройку лидеров замыкает медицинская драма «Хороший доктор».

Топ полнометражных лент возглавил оскароносный мультфильм «Энкантно», второе место среди предпочтений ставропольцев занимает отечественная комедия «Последний богатырь. Посланник тьмы», а третье место досталось голливудскому боевику Гая Ричи «Гнев человеческий».

К документальному кино ставропольский зритель тоже проявил значительный интерес. Среди полюбившихся - исторический сериал «Романовы» и биографическая лента о Павле Дурове.

Все фильмы и сериалы, которые выбирают этим летом ставропольцы, доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре KION.