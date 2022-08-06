Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2022 5:27

На Ставрополье хотят увеличить объем местной продукции в торговых сетях

За последние годы показатель вырос на 40%, но этого недостаточно
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

Продукции ставропольских производителей недостаточно на полках магазинов, заявил губернатор края. По мнению Владимира Владимирова, товары местного производства должны занимать большую долю в торговых сетях.

- За последние годы мы уже увеличили присутствие ставропольской продукции в крупных торговых сетях примерно на 40%, но этого недостаточно. Тем более, что курс на ближайшие годы для нашего края - наращивать объемы переработки сельхозпродукции. Сырья для этого у нас достаточно, - считает глава Ставрополья.

В доказательство губернатор приводит следующие цифры: в этом году уборка зерновых и зернобобовых культур выполнена на 98,1%, валовый сбор на текущий момент составил 8,3 млн тонн. Плюс завершается уборка грунтовых овощей, и скоро начнется сезон сбора винограда. Заметен рост и в сборе яблок и тепличных овощей.

- Вижу большой потенциал в том, чтобы производить и продавать ставропольские продукты, чтобы как можно больше людей выбирали нашу - здоровую, вкусную еду, выращенную заботливыми руками на плодородной ставропольской земле, - подытожил Владимиров.