Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье6 августа 2022 5:34

На Ставрополье выявили 200 случаев заражения коронавирусом

Новых летальных исходов нет
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

За минувшие сутки в Ставропольском крае выявили еще 200 случаев заражения коронавирусом до 202 235 - с начала пандемии. В числе зараженных 14 детей. Следует из данных губернатора Владимира Владимирова. Госпитализация потребовалась 34 заболевшим. В их числе один несовершеннолетний.

Выздоровели еще 125 человек. Итого: за все время ставропольцы переболели ковидом 192 065 раз. Летальных случаев не зафиксировано.

- Уровень заболеваемости немного снизился. Вот уже несколько дней подряд нет летальных исходов. Однако помнить о мерах эпидпрофилактики и необходимости ревакцинации все еще важно, - убежден губернатор.

Первый компонент прививки за 5 августа получили еще 2587 ставропольцев. Второй - 956.